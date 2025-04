Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Henkel vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 66,76 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 66,76 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,56 EUR aus. Mit einem Wert von 67,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 90.226 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 32,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 66,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,11 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 84,21 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Henkel vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,54 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße