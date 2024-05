Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Henkel vz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 81,86 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 81,86 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 82,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 81,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.267 Henkel vz-Aktien.

Am 10.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 1,88 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,45 EUR an.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Sell-Note für Henkel vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen