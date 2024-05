Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 82,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 1,0 Prozent auf 82,60 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,68 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.891 Henkel vz-Aktien.

Bei 83,40 EUR markierte der Titel am 10.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 25,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 77,45 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,01 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

