Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 74,62 EUR. Bei 74,14 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.282 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,30 EUR ab. Abschläge von 23,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,50 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 5.509,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 5.092,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,04 EUR je Aktie belaufen.

