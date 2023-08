Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Mittag stärker

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 72,24 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 72,24 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,48 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.929 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,84 EUR) erklomm das Papier am 19.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 59,12 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 22,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,18 EUR aus.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.092,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Henkel vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,19 EUR je Aktie.

