Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

14.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 71,66 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 71,66 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 72,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 70,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 222.342 Henkel vz-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,02 Prozent. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,12 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 21,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,18 EUR je Henkel vz-Aktie aus. Am 04.05.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.092,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,19 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie Henkel-Aktie gewinnt: Henkel zieht Jahresprognosen an DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Henkel vz-Investment eingefahren DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen

