Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag billiger

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 78,94 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 78,94 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,78 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,14 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 19.987 Aktien.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 85,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,61 Prozent. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,20 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 19.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Henkel vz-Aktie