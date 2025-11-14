Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag leichter

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 72,08 EUR.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 72,08 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 71,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 59.479 Stück.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Abschläge von 9,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,21 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Am 10.03.2027 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,37 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

