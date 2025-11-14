Henkel vz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Henkel vz

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 71,62 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 71,62 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 71,28 EUR. Bei 72,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 119.323 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Abschläge von 8,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 81,21 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 10.03.2027 dürfte Henkel vz die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

