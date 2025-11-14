DAX23.844 -0,8%Est505.690 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,09 +1,6%Gold4.171 ±-0,0%
Aktienkurs aktuell

Henkel vz Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Henkel vz

14.11.25 09:22 Uhr
Henkel vz Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 72,06 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
66,45 EUR -0,55 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 72,06 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 72,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.479 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 22,81 Prozent zulegen. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,21 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Henkel vz.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verdient

Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Henkel vz BuyWarburg Research
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
06.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

