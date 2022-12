Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Minusbereich

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 65,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,72 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,72 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.927 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,40 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,06 Prozent. Am 29.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 16,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 67,93 EUR.

Henkel vz gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.642,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4.958,00 EUR umsetzen können.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 22.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA