Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 73,74 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 73,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 73,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,68 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.776 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 6,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 64,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 13,13 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 70,40 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 5.642,00 EUR umgesetzt.

Am 04.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,34 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

