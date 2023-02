Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Um 04:06:58 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 67,38 EUR nach oben. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 67,44 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137.632 Henkel vz-Aktien.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,36 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 10,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 08.11.2022. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent auf 5.642,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,95 EUR je Henkel vz-Aktie.

