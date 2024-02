Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag behauptet

So entwickelt sich Henkel vz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Wert von 70,16 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 70,16 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 69,62 EUR. Bei 70,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 30.576 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2023 erreicht. 12,37 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 7,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 EUR je Henkel vz-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,45 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 09.11.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.609,00 EUR – eine Minderung von 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.642,00 EUR eingefahren.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 04.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

