Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Henkel vz hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 70,20 EUR.

Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 70,20 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 69,62 EUR. Mit einem Wert von 70,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 59.721 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 78,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 7,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,45 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 09.11.2023. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

