Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 71,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 71,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,54 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.264 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,93 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Mit Abgaben von 8,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 72,09 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.976,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Henkel vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: Henkel vz-Aktie von Bernstein Research mit Underperform bewertet

Positive Bewertungsänderung: DZ BANK stuft Henkel vz-Aktie auf Kaufen hoch

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren