Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 71,96 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 71,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 71,98 EUR. Bei 71,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.584 Henkel vz-Aktien.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 9,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,09 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 09.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,70 EUR im Jahr 2024 aus.

