Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 67,76 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 67,76 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,16 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 111.548 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 23,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,21 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße