Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag höher

Kurs der Henkel vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 67,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 67,62 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 68,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 183.842 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 23,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,21 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Henkel vz am 08.05.2025 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße