Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 67,38 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 67,38 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 67,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.584 Stück gehandelt.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 23,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (66,02 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 2,02 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 84,21 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,54 EUR fest.

