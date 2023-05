Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Henkel 69,00 EUR

1,74% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 75,88 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.995 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,16 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 0,37 Prozent wieder erreichen. Am 18.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,30 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 32,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,77 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 04.05.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,19 Prozent gesteigert.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,84 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie abverkauft: Henkel steigert Umsatz - Ziele fürs Gesamtjahr bestätigt

Henkel vz-Aktie: Was Analysten von Henkel vz erwarten

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG