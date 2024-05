Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Henkel vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 82,78 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 82,78 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,92 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.728 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,40 EUR erreichte der Titel am 10.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 20,42 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,06 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 77,45 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Underperform

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Sell-Note für Henkel vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone