Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 71,26 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 71,26 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,30 EUR aus. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,82 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.669 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 10,64 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,12 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 20,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 69,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 04.05.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,19 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

