Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Mittag an

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 68,94 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 68,94 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 69,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 68,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 52.777 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. 14,36 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 59,12 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,24 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,27 EUR aus.

Henkel vz veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.271,00 EUR in den Büchern standen.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen