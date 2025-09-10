Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag stabil

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 73,86 EUR.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 73,86 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 74,06 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 73,86 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 73,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.083 Henkel vz-Aktien.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 16,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,26 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,34 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

