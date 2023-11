Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag stabil

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,32 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 72,32 EUR. Bei 72,54 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,12 EUR nach. Bei 72,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 91.253 Aktien.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. 9,02 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,08 EUR. Dieser Wert wurde am 09.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,64 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 09.11.2023. Umsatzseitig standen 5.609,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.642,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 04.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

