Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Inflation, Zinserhöhung und volatile Kapitalmärkte waren die bestimmenden Themen in 2023. Und die Frage der Anlegerinnen und Anleger: Wie geht es im Jahr 2024 weiter? Wie Sie Ihr Portfolio klug anpassen und auch im neuen Jahr attraktive Zinsen mit Kapitalmarktchancen kombinieren können, erklären Ihnen zwei erfahrene Experten heute Abend!

Um 18 Uhr live: Anlegen in 2024 - so richten Sie Ihre Geldanlage sicher und renditestark aus

Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Henkel vz-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt am Mittwochnachmittag ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Mittag ins Minus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag tiefer

LANXESS-Aktien beflügelt: LANXESS treibt offenbar Verkauf von Polyurethan-Sparte an

XETRA-SCHLUSS/DAX startet im Minus in die Woche

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Montagshandels

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Start

Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt am Mittag zurück

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge

Heute im Fokus

Rio Tinto erreichte 2023 Jahresziele bei Rohstoffproduktion. ABB sieht begrenzte Auswirkungen durch Konflikt im Roten Meer. Ford will E-Auto in Köln ab Juni serienmäßig produzieren. Bechtle erweitert Vorstand und holt Ex-GRENKE-Chefin Leminsky. Positive Nachrichten zu MorphoSys-Krebsmittel Pelabresib erwartet. Protestgruppe wollte offenbar Handel an Londoner Börse stören.