Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 15:51 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 74,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,14 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.513 Stück gehandelt.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,45 Prozent. Bei 64,06 EUR fiel das Papier am 27.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 15,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,40 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 09.11.2023. Umsatzseitig standen 5.609,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.642,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

