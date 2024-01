Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 73,90 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 73,90 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 74,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.733 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 19.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,68 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 64,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 15,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 09.11.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,58 Prozent zurück. Hier wurden 5.609,00 EUR gegenüber 5.642,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

