Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit roten Vorzeichen

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 82,32 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 82,32 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 81,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,30 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.021 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.12.2024 auf bis zu 86,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 5,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 87,19 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren. Henkel vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Freundlicher Handel: DAX nachmittags in der Gewinnzone