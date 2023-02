Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag im Minus

Die Henkel vz-Aktie notierte um 12:04:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 67,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 66,86 EUR. Bei 67,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 62.457 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 75,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 11,07 Prozent niedriger. Bei 56,56 EUR fiel das Papier am 29.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 18,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 08.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.642,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.03.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 3,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA