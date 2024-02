Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 70,62 EUR. Bei 70,70 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.495 Henkel vz-Aktien.

Am 20.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,64 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,45 EUR.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 5.609,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.642,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Henkel vz.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

