Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 70,42 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 70,42 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.574 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 78,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Abschläge von 7,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,45 EUR.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Henkel vz.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,36 EUR je Henkel vz-Aktie.

