Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 70,50 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 70,50 EUR. Bei 70,64 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.908 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 10,58 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 7,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,45 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,58 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

