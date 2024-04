Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 71,26 EUR ab.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 71,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 70,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.121 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 7,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,09 EUR.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.976,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,71 EUR je Aktie.

