Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 83,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Henkel vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 83,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 84,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117.602 Henkel vz-Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 0,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,45 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren verloren

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus