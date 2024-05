Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 83,58 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 83,58 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 84,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 235.193 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 84,40 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,88 EUR am 05.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,06 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 77,45 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

