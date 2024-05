Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 82,76 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 82,76 EUR ab. Bei 82,76 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.086 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 0,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 25,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,06 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,45 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,04 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren verloren

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus