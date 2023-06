Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Freitagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Henkel 65,36 EUR

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 74,08 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 74,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.964 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,43 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,65 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,50 EUR.

Henkel vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,19 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Henkel-Aktie in Grün: Henkel will Preise weiter erhöhen

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie weniger Potenzial

Henkel-Aktie leichter: Henkel-CEO erwartet "niedrigen dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust aus Russland-Exit

