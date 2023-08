Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 72,02 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 72,02 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.901 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,84 EUR) erklomm das Papier am 19.05.2023. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 8,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,12 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,00 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.271,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,21 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

