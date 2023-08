Kursentwicklung

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag gesucht

16.08.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 71,76 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 71,76 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 72,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,24 EUR. Bisher wurden heute 176.811 Henkel vz-Aktien gehandelt. Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 9,87 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 21,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,00 EUR für die Henkel vz-Aktie. Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden. Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024. Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,21 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie Henkel-Aktie gewinnt: Henkel zieht Jahresprognosen an DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Henkel vz-Investment eingefahren DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen

