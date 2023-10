Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Montagnachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 67,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 67,02 EUR nach oben. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,38 EUR an. Bei 67,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 103.080 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,64 Prozent. Bei 60,64 EUR fiel das Papier am 08.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 10,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,60 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite standen 5.509,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.271,00 EUR umgesetzt.

Die Henkel vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Henkel vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,27 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Henkel vz-Investition eingebracht

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker