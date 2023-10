Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 67,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,18 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,34 EUR zu. Bei 67,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 9.974 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2022 bei 60,64 EUR. Abschläge von 9,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,60 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 5.509,00 EUR gegenüber 5.271,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,28 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Henkel vz-Investition eingebracht

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker