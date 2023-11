Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 72,10 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 72,10 EUR. Bei 71,84 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.798 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 9,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,08 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 14,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,64 EUR an.

Am 09.11.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,58 Prozent verringert.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 04.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

