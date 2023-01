Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 65,80 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,82 EUR aus. Bei 65,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.447 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 21,10 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 29.04.2022 Kursverluste bis auf 56,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,34 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 64,92 EUR.

Am 08.11.2022 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.642,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.958,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,80 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.03.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial

Henkel-Aktie im Plus: Henkel macht Fortschritte bei Verkauf des Russland-Geschäfts

Henkel-Aktie etwas leichter: Russland-Geschäft für einen Verkauf abgespaltet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG