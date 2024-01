Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 73,10 EUR.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,1 Prozent auf 73,10 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 73,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.043 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Gewinne von 7,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,40 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 5.609,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.642,00 EUR umgesetzt worden waren.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 20.02.2025 dürfte Henkel vz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Henkel vz-Aktie