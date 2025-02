Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 85,14 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85,14 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 84,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,04 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.552 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,92 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,55 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

Montagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain