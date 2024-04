Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 71,54 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 71,54 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,56 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 82.821 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,20 Prozent. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,91 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 EUR je Henkel vz-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,09 EUR aus.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,14 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 5.976,00 EUR umgesetzt.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,71 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

