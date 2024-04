Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 71,20 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,20 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,20 EUR zu. Mit einem Wert von 70,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 5.022 Stück.

Am 20.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 10,73 Prozent zulegen. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 8,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,06 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,09 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,14 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.976,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,71 EUR je Henkel vz-Aktie.

