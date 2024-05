Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag mit Abschlägen

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 83,50 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 83,50 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.198 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,88 EUR ab. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 26,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 77,45 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,05 EUR je Aktie.

